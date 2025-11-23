В Тернополе похоронили Марию Палагнюк и ее детей, которые погибли 19 ноября

Прощание с Марией Палагнюк и ее детьми. Фото: 20 минут

В Тернополе в последний путь провели фармацевта Марию Палагнюк и ее детей — пятилетнюю дочь Камилу и полуторагодовалого сына Назара. Они погибли в результате российского удара по многоэтажке 19 ноября.

В Тернополе похоронили Марию Палагнюк и ее детей

В субботу, 22 ноября, жители Тернополя простились с Марией и ее детьми. Церемония прощания прошла в Доме печали.

Женщина вместе с сыном и дочерью, а также мужем Камалем, находилась в квартире во время российской атаки. Камаль остался единственным, кто выжил. Трое суток мужчина стоял под разрушенной многоэтажкой с надеждой, что жена и дети остались живы.

Мария работала фармацевтом в сети аптек "АНЦ" в Тернополе и запомнилась горожанам доброй и внимательной.

"Мария была светлым, добрым и невероятно отзывчивым человеком. Она всегда встречала людей с теплом и искренней улыбкой. Ее знали как внимательного профессионала, которая ежедневно помогала пациентам с большой любовью к своему делу", — рассказали о погибшей в компании.

Мария Палагнюк с детьми. Фото: facebook.com/russiakills.in.ua

Напомним, в Тернополе после завершения поисково-спасательных работ стало известно о еще одном погибшем человеке. Российская атака унесла жизни 34 жителей города, еще 5 человек и ребенок считаются пропавшими без вести.

Также стало известно, что во время атаки РФ погибла 7-летняя гражданка Польши и ее мама.