Вибух у Сумах увечері 15 грудня - що відомо

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: ДСНС Сумщини

У місті Суми увечері в неділю, 15 грудня, пролунав вибух. Раніше там було оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Атака на Суми 15 грудня

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Скриншот допису Повітряних сил

Моніторингові Telegram-канали писали, що існує загроза ударів балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей Росії.

Скриншот допису єРадар

Зазначимо, що станом на 16:45 повітряна тривога оголошена у половині областей України.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, 13 грудня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе "Шахед".

Ворожий дрон влучив у дах п’ятиповерхового будинку, що спричинило серйозні пошкодження та пожежу.