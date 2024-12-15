Вибух у Сумах увечері 15 грудня - що відомо

У Сумах пролунав вибух
У місті Суми увечері в неділю, 15 грудня, пролунав вибух. Раніше там було оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу.
Про це повідомляють Telegram-канали.
Атака на Суми 15 грудня
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Моніторингові Telegram-канали писали, що існує загроза ударів балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей Росії.
Зазначимо, що станом на 16:45 повітряна тривога оголошена у половині областей України.
Нагадаємо, 13 грудня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе "Шахед".
Ворожий дрон влучив у дах п’ятиповерхового будинку, що спричинило серйозні пошкодження та пожежу.
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