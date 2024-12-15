Взрыв в Сумах вечером 15 декабря – что известно

В Сумах раздался взрыв
В городе Сумы вечером в воскресенье, 15 декабря, раздался взрыв. Ранее там была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
Атака на Сумы 15 декабря
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Мониторинговые Telegram-каналы писали, что существует угроза ударов баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей России.
Отметим, что по состоянию на 16.45 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.
Напомним, 13 декабря россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе "Шахед".
Вражеский дрон попал в крышу пятиэтажного дома, что повлекло за собой серьезные повреждения и пожар.
Читайте Новини.LIVE!