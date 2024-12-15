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В Сумах раздался взрыв

15 декабря 2024 16:41
Евгения Брюховецкая - редактор
Взрыв в Сумах вечером 15 декабря – что известно
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС Сумщины
Евгения Брюховецкая - редактор

В городе Сумы вечером в воскресенье, 15 декабря, раздался взрыв. Ранее там была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

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Скриншот поста Воздушных сил

Мониторинговые Telegram-каналы писали, что существует угроза ударов баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей России.

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Скриншот сообщения естьРадар

Отметим, что по состоянию на 16.45 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, 13 декабря россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе "Шахед".

Вражеский дрон попал в крышу пятиэтажного дома, что повлекло за собой серьезные повреждения и пожар.

взрыв Сумы ПВО воздушная тревога война в Украине ракетный удар

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