Взрыв в Сумах вечером 15 декабря – что известно

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС Сумщины

В городе Сумы вечером в воскресенье, 15 декабря, раздался взрыв. Ранее там была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Атака на Сумы 15 декабря

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Скриншот поста Воздушных сил

Мониторинговые Telegram-каналы писали, что существует угроза ударов баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей России.

Скриншот сообщения естьРадар

Отметим, что по состоянию на 16.45 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, 13 декабря россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе "Шахед".

Вражеский дрон попал в крышу пятиэтажного дома, что повлекло за собой серьезные повреждения и пожар.