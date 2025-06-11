Вибух у Сумах вдень 11 червня — яка небезпека

Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Amir Cohen

Вибух у Сумах пролунав вдень, 11 червня. Наразі повітряну тривогу оголошено в Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибух у Сумах 11 червня

"В Сумах пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 11 червня російські окупанти атакували житлові квартали Слобідського та Основʼянського районів Харкова.

Згодом український лідер Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Харкова.