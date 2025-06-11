Вибух у Сумах вдень 11 червня — яка небезпека

У Сумах пролунав потужний вибух — яка загроза
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Amir Cohen
Ключові моменти Вибух у Сумах 11 червня
Вибух у Сумах пролунав вдень, 11 червня. Наразі повітряну тривогу оголошено в Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
Про це повідомляє "Суспільне".
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Вибух у Сумах 11 червня
"В Сумах пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 11 червня російські окупанти атакували житлові квартали Слобідського та Основʼянського районів Харкова.
Згодом український лідер Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Харкова.
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