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Головна Армія У Сумах пролунав потужний вибух — яка загроза

У Сумах пролунав потужний вибух — яка загроза

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Дата публікації: 11 червня 2025 14:28
Вибух у Сумах вдень 11 червня — яка небезпека
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Amir Cohen
Ключові моменти Вибух у Сумах 11 червня

Вибух у Сумах пролунав вдень, 11 червня. Наразі повітряну тривогу оголошено в Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибух у Сумах 11 червня

"В Сумах пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот 

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 11 червня
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 11 червня російські окупанти атакували житлові квартали Слобідського та Основʼянського районів Харкова.

Згодом український лідер Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Харкова.

війна вибух Суми обстріли повітряна тривога
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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