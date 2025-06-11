Взрыв в Сумах днем 11 июня — какая опасность

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen

Взрыв в Сумах прогремел днем, 11 июня. Сейчас воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрыв в Сумах 11 июня

"В Сумах прогремел взрыв", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 11 июня российские оккупанты атаковали жилые кварталы Слободского и Основянского районов Харькова.

Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Харькова.