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Главная Армия В Сумах прогремел мощный взрыв — какая угроза

В Сумах прогремел мощный взрыв — какая угроза

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Дата публикации 11 июня 2025 14:28
Взрыв в Сумах днем 11 июня — какая опасность
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen
Ключові моменти Взрыв в Сумах 11 июня

Взрыв в Сумах прогремел днем, 11 июня. Сейчас воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрыв в Сумах 11 июня

"В Сумах прогремел взрыв", — говорится в сообщении.

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Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 11 червня
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 11 июня российские оккупанты атаковали жилые кварталы Слободского и Основянского районов Харькова.

Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Харькова.

война взрыв Сумы обстрелы воздушная тревога
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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