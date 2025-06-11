Взрыв в Сумах днем 11 июня — какая опасность

В Сумах прогремел мощный взрыв — какая угроза
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen
Ключові моменти Взрыв в Сумах 11 июня
Взрыв в Сумах прогремел днем, 11 июня. Сейчас воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Об этом сообщает "Суспільне".
Реклама
Читайте также:
Взрыв в Сумах 11 июня
"В Сумах прогремел взрыв", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, 11 июня российские оккупанты атаковали жилые кварталы Слободского и Основянского районов Харькова.
Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Харькова.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама