Вибухи у Сумах 13 листопада — чим вдарили росіяни

Пожежа. Фото ілюстративне: teren.in.ua

Вибухи у Сумах зараз, 13 листопада, пролунали під час повітряної тривоги. Було зафіксовано рух безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові Telegram канали.

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Вибухи у Сумах

Жителі Сум почули вибухи близько 18:03, коли лунала повітряна тривога. Моніторингові канали повідомили, що було зафіксовано БпЛА.

Повідомлення моніторингового каналу у Telegram

У Повітряних силах ЗСУ також попередили, що є подальша загроза застосування росіянами балістичного озброєння з Курської області в областях де оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог станом на 18:04. Фото: alerts.in.ua

Також ми писали, що російські окупанти другу добу поспіль тероризують Харків безпілотниками. 13 листопада у Салтівському районі біля торговельного комплексу зафіксовано удар ворожого БпЛА.

У Києві вранці теж лунали вибухи. Мешканців попереджали про загрозу ракетного удару.