Вибухи у Сумах 13 листопада — чим вдарили росіяни

У Сумах пролунали вибухи — що відомо
Вибухи у Сумах зараз, 13 листопада, пролунали під час повітряної тривоги. Було зафіксовано рух безпілотників.
Про це повідомляють моніторингові Telegram канали.
Вибухи у Сумах
Жителі Сум почули вибухи близько 18:03, коли лунала повітряна тривога. Моніторингові канали повідомили, що було зафіксовано БпЛА.
У Повітряних силах ЗСУ також попередили, що є подальша загроза застосування росіянами балістичного озброєння з Курської області в областях де оголошено повітряну тривогу.
Також ми писали, що російські окупанти другу добу поспіль тероризують Харків безпілотниками. 13 листопада у Салтівському районі біля торговельного комплексу зафіксовано удар ворожого БпЛА.
У Києві вранці теж лунали вибухи. Мешканців попереджали про загрозу ракетного удару.
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