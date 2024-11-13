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У Сумах пролунали вибухи — що відомо

13 листопада 2024 18:15
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вибухи у Сумах 13 листопада — чим вдарили росіяни
Пожежа. Фото ілюстративне: teren.in.ua
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Вибухи у Сумах зараз, 13 листопада, пролунали під час повітряної тривоги. Було зафіксовано рух безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові Telegram канали.

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Вибухи у Сумах

Жителі Сум почули вибухи близько 18:03, коли лунала повітряна тривога. Моніторингові канали повідомили, що було зафіксовано БпЛА.

Вибухи Суми
Повідомлення моніторингового каналу у Telegram

У Повітряних силах ЗСУ також попередили, що є подальша загроза застосування росіянами балістичного озброєння з Курської області в областях де оголошено повітряну тривогу.

Повітряна тривога Суми
Карта повітряних тривог станом на 18:04. Фото: alerts.in.ua

Також ми писали, що російські окупанти другу добу поспіль тероризують Харків безпілотниками. 13 листопада у Салтівському районі біля торговельного комплексу зафіксовано удар ворожого БпЛА. 

У Києві вранці теж лунали вибухи. Мешканців попереджали про загрозу ракетного удару.

Сумська область вибух обстріли війна в Україні безпілотники Суми

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