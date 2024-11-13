Взрывы в Сумах 13 ноября — чем ударили россияне

В Сумах раздались взрывы — что известно
Взрывы в Сумах сейчас, 13 ноября, раздались во время воздушной тревоги. Было зафиксировано движение беспилотников.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram каналы.
Взрывы в Сумах
Жители Сум услышали взрывы около 18:03, когда раздавалась воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщили, что были зафиксированы БпЛА.
В Воздушных силах ВСУ также предупредили, что есть дальнейшая угроза применения россиянами баллистического вооружения из Курской области, в регионах, где объявлена воздушная тревога.
Также мы писали, что российские оккупанты вторые сутки подряд терроризируют Харьков беспилотниками. 13 ноября в Салтовском районе возле торгового комплекса зафиксирован удар вражеского БпЛА.
В Киеве утром тоже раздавались взрывы. Жителей предупреждали об угрозе ракетного удара.
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