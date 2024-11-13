Взрывы в Сумах 13 ноября — чем ударили россияне

Пожар. Иллюстративное фото: teren.in.ua

Взрывы в Сумах сейчас, 13 ноября, раздались во время воздушной тревоги. Было зафиксировано движение беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram каналы.

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Взрывы в Сумах

Жители Сум услышали взрывы около 18:03, когда раздавалась воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщили, что были зафиксированы БпЛА.

Сообщения мониторингового канала в Telegram

В Воздушных силах ВСУ также предупредили, что есть дальнейшая угроза применения россиянами баллистического вооружения из Курской области, в регионах, где объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:04. Фото: alerts.in.ua

Также мы писали, что российские оккупанты вторые сутки подряд терроризируют Харьков беспилотниками. 13 ноября в Салтовском районе возле торгового комплекса зафиксирован удар вражеского БпЛА.

В Киеве утром тоже раздавались взрывы. Жителей предупреждали об угрозе ракетного удара.