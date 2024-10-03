Вибухи у Сумах вдень 3 жовтня — яка небезпека

У Сумах пролунали вибухи
3 жовтня 2024 16:59
Вибух. Фото ілюстративне: скриншот
Вибухи в Сумах пролунали вдень, 3 жовтня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
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Вибухи в Сумах
"У Сумах було чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБів на Сумську область.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські окупанти упродовж доби обстрілювали Харків та область різним типом озброєння. Внаслідок ворожих атак постраждали 19 людей.
Також 2 жовтня під час обстрілу міста Куп'янськ на Харківщині російські снаряди влучили поряд зі станцією швидкої допомоги. Пошкоджено транспорт, постраждав один з водіїв.
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