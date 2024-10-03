Вибухи у Сумах вдень 3 жовтня — яка небезпека

Вибух. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи в Сумах пролунали вдень, 3 жовтня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи в Сумах

"У Сумах було чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБів на Сумську область.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти упродовж доби обстрілювали Харків та область різним типом озброєння. Внаслідок ворожих атак постраждали 19 людей.

Також 2 жовтня під час обстрілу міста Куп'янськ на Харківщині російські снаряди влучили поряд зі станцією швидкої допомоги. Пошкоджено транспорт, постраждав один з водіїв.