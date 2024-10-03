Взрывы в Сумах днем 3 октября — какая опасность

В Сумах раздались взрывы
3 октября 2024 16:59
Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот
Взрывы в Сумах раздались днем, 3 октября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрывы в Сумах
"В Сумах были слышны взрывы", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБов на Сумскую область.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, российские оккупанты на протяжении суток обстреливали Харьков и область разным типом вооружения. В результате вражеских атак пострадали 19 человек.
Также 2 октября во время обстрела города Купянск на Харьковщине российские снаряды попали рядом со станцией скорой помощи. Поврежден транспорт, пострадал один из водителей.
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