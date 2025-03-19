Вибухи у Сумах 19 березня — чим атакували росіяни

Дим у небі. Ілюстративне фото: Мілітарний

Вибухи у Сумах зараз, 19 березня, пролунали під час повітряної тривоги. Існує загроза застосування росіянами керованих авіабомб (КАБ).

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Сумах

Вибухи у Сумах жителі чули близько 14:20 та о 14:32. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 14:30 19 березня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що росіяни запустили керовані авіабомби у напрямку Сум.

"Спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йдеться у повідомленні військових.

Також захисники неба додають, що Росія може випустити ракети та авіабомби у напрямку інших північно-східних областей.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ у Telegram

Нагадаємо, у ніч на 19 березня російські безпілотники атакували лікарню у Сумах. Згодом у ДСНС показали наслідки атаки БпЛА.