Вибухи у Сумах 19 березня — чим атакували росіяни

У Сумах пролунали потужні вибухи
Вибухи у Сумах зараз, 19 березня, пролунали під час повітряної тривоги. Існує загроза застосування росіянами керованих авіабомб (КАБ).
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Сумах
Вибухи у Сумах жителі чули близько 14:20 та о 14:32. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що росіяни запустили керовані авіабомби у напрямку Сум.
"Спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йдеться у повідомленні військових.
Також захисники неба додають, що Росія може випустити ракети та авіабомби у напрямку інших північно-східних областей.
Нагадаємо, у ніч на 19 березня російські безпілотники атакували лікарню у Сумах. Згодом у ДСНС показали наслідки атаки БпЛА.
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