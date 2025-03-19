Взрывы в Сумах 19 марта — чем атаковали россияне

Дым в небе. Иллюстративное фото: Милитарный

Взрывы в Сумах сейчас, 19 марта, прозвучали во время воздушной тревоги. Существует угроза применения россиянами управляемых авиабомб (КАБ).

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Сумах

Взрывы в Сумах жители слышали около 14:20 и в 14:32. В городе и области раздавался сигнал воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:30 19 марта. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что россияне запустили управляемые авиабомбы в направлении Сум.

"Наблюдается значительная активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — говорится в сообщении военных.

Также защитники неба добавляют, что Россия может выпустить ракеты и авиабомбы в направлении других северо-восточных областей.

Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram

Напомним, в ночь на 19 марта российские беспилотники атаковали больницу в Сумах. Впоследствии в ГСЧС показали последствия атаки БпЛА.