Взрывы в Сумах 19 марта — чем атаковали россияне

В Сумах прогремели мощные взрывы
Взрывы в Сумах сейчас, 19 марта, прозвучали во время воздушной тревоги. Существует угроза применения россиянами управляемых авиабомб (КАБ).
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Сумах
Взрывы в Сумах жители слышали около 14:20 и в 14:32. В городе и области раздавался сигнал воздушной тревоги.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что россияне запустили управляемые авиабомбы в направлении Сум.
"Наблюдается значительная активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — говорится в сообщении военных.
Также защитники неба добавляют, что Россия может выпустить ракеты и авиабомбы в направлении других северо-восточных областей.
Напомним, в ночь на 19 марта российские беспилотники атаковали больницу в Сумах. Впоследствии в ГСЧС показали последствия атаки БпЛА.
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