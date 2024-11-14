Нічні вибухи в Сумах 14 листопада — що відомо про обстріл

Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: glavcom.ua

Вибухи пролунали в Сумах зараз, уночі в четвер, 14 листопада. У Сумській області триває повітряна тривога.

Моніторинговий Telegram-канал monitor повідомляв, що в напрямку Сум летять ударні БпЛА.

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Скриншот повідомлення Telegram-каналу monitor

Що відомо про вибухи в Сумах уночі 14 листопада

Повітряна тривога в Сумській області триває з 19:59 13 листопада. О 02:51 моніторинговий Telegram-канал повідомив, що три "Шахеди" летять уздовж Сум. Два БпЛА перелітали з Ромнів Сумської області в Чернігівську область, по одному "Шахеду" прямували на Липову Долину та Тростянець Сумської області, а ще один безпілотник із Лебедина Сумської області тримав курс на Полтавську область.

Де ще оголосили повітряну тривогу

Карта повітряних тривог станом на 03:05 14 листопада

Станом на 03:05 14 листопада повітряна тривога, крім Сумської області, триває ще у трьох регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Полтавська та Харківська області.

Нагадаємо, увечері 13 листопада в Сумах під час повітряної тривоги також пролунали вибухи. Військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області, а моніторингові канали — про рух безпілотників.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 14 листопада сигнал повітряної тривоги лунав у Київській області. Причиною стала загроза застосування ударних БпЛА.