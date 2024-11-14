Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Сумах прогриміли вибухи — що відомо про обстріл arrow

У Сумах прогриміли вибухи — що відомо про обстріл

14 листопада 2024 03:05
Чекарьова Марія - редактор
Нічні вибухи в Сумах 14 листопада — що відомо про обстріл
Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: glavcom.ua
Чекарьова Марія - редактор

Вибухи пролунали в Сумах зараз, уночі в четвер, 14 листопада. У Сумській області триває повітряна тривога.

Моніторинговий Telegram-канал monitor повідомляв, що в напрямку Сум летять ударні БпЛА.

Читайте також:
Атака ударних БпЛА вночі 14 листопада
Скриншот повідомлення Telegram-каналу monitor

Що відомо про вибухи в Сумах уночі 14 листопада

Повітряна тривога в Сумській області триває з 19:59 13 листопада. О 02:51 моніторинговий Telegram-канал повідомив, що три "Шахеди" летять уздовж Сум. Два БпЛА перелітали з Ромнів Сумської області в Чернігівську область, по одному "Шахеду" прямували на Липову Долину та Тростянець Сумської області, а ще один безпілотник із Лебедина Сумської області тримав курс на Полтавську область.

Де ще оголосили повітряну тривогу

Повітряна тривога вночі 14 листопада
Карта повітряних тривог станом на 03:05 14 листопада

Станом на 03:05 14 листопада повітряна тривога, крім Сумської області, триває ще у трьох регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Полтавська та Харківська області.

Нагадаємо, увечері 13 листопада в Сумах під час повітряної тривоги також пролунали вибухи. Військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області, а моніторингові канали — про рух безпілотників.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 14 листопада сигнал повітряної тривоги лунав у Київській області. Причиною стала загроза застосування ударних БпЛА.

вибух безпілотники Суми обстріли повітряна тривога Шахед

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:05 Синоптики повідомили прогноз погоди на сьогодні — де буде сніг

04:30 В Україні перевірять установи, які проводять ВЛК

03:44 У Харкові чути звуки вибухів

03:26 У війську потрібні головні сержанти — кого запрошують до "Азова"

03:09 У МЗС заявили, що Україна не планує створювати ядерну зброю

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

03:05 У Сумах прогриміли вибухи — що відомо про обстріл

02:15 У Держдепі США заявили про зростання експорту з України

01:42 Трамп обрав, хто в його команді очолить нацрозвідку США

01:32 Чоловік просив відстрочку за запитом адвоката — що вирішив суд

01:30 У Міноборони пояснили, навіщо мобілізація триватиме й у 2025 році

05:05 Синоптики повідомили прогноз погоди на сьогодні — де буде сніг

04:30 В Україні перевірять установи, які проводять ВЛК

03:44 У Харкові чути звуки вибухів

03:26 У війську потрібні головні сержанти — кого запрошують до "Азова"

03:09 У МЗС заявили, що Україна не планує створювати ядерну зброю

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

03:05 У Сумах прогриміли вибухи — що відомо про обстріл

02:15 У Держдепі США заявили про зростання експорту з України

01:42 Трамп обрав, хто в його команді очолить нацрозвідку США

01:32 Чоловік просив відстрочку за запитом адвоката — що вирішив суд

01:30 У Міноборони пояснили, навіщо мобілізація триватиме й у 2025 році

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Text

21:22 Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Text

13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

Text

13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

Text

13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

Text

11:20 Наслідки комбінованої атаки на Київ — дані КМВА

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком