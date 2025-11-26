Відео
У США попередили Україну про неминучу поразку, — NBC News

Дата публікації: 26 листопада 2025 13:32
Оновлено: 14:14
Дрісколл попередив, що Україна програє війну — за якої умови
Міністр армії США Ден Дрісколл. Фото: Getty Images

Міністр армії США Ден Дрісколл попередив Україну про неминучу поразку у війні. За його словами, Сили оборони зараз у складній ситуації і потрібно підписати мирну угоду.

Про це повідомляє NBC News. 

Дрісколл заявив, що Україна програє війну

Зазначається, що під час свого візиту до Києва Дрісколл сказав українським посадовцям, що Сили оборони зараз перебувають у важкій ситуації на фронті. За його словами, вони "неминуче йдуть до поразки від Росії". 

Крім того, джерела каналу повідомили, що міністр армії США говорив і про те, що росіяни "здатні вести бойові дії нескінченно", а ситуація в Україні буде лише погіршуватися. 

Через це Дрісколл закликав домовлятися та йти до миру зараз, аби в майбутньому не опинитися у гіршому становищі. 

Реакція посадовців США

На матеріал NBC News вже відреагував держсекретар США Марко Рубіо. Він наголосив, що ця новина — фейк. 

"Ця історія — лише черговий приклад тривалої серії повністю фейкових новин, які стверджують про розкол в адміністрації Трампа щодо того, як припинити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально все вигадують", — висловився Рубіо. 

Цю новину також прокоментував віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він назвав це брехнею.

"ЗМІ брешуть, щоб зірвати порядок денний президента. Це справді так просто", — написав він. 

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп зробив заяву про здачу територій України. Він вважає, що "Росія все одно їх захопить". 

Водночас ЗМІ заявили, що мирний план США базується на російському документі. Це викликало скептицизм серед американських чиновників.

США Україна війна в Україні Росія мирний план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
