Главная Армия В США предупредили Украину о неизбежном поражении, — NBC News

В США предупредили Украину о неизбежном поражении, — NBC News

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 13:32
обновлено: 14:14
Дрисколл предупредил, что Украина проиграет войну — при каком условии
Министр армии США Дэн Дрисколл. Фото: Getty Images

Министр армии США Дэн Дрисколл предупредил Украину о неизбежном поражении в войне. По его словам, Силы обороны сейчас в сложной ситуации и нужно подписать мирное соглашение.

Об этом сообщает NBC News.

Читайте также:

Дрисколл заявил, что Украина проигрывает войну

Отмечается, что во время своего визита в Киев Дрисколл сказал украинским чиновникам, что Силы обороны сейчас находятся в тяжелой ситуации на фронте. По его словам, они "неизбежно идут к поражению от России".

Кроме того, источники канала сообщили, что министр армии США говорил и о том, что россияне "способны вести боевые действия бесконечно", а ситуация в Украине будет только ухудшаться.

Поэтому Дрисколл призвал договариваться и идти к миру сейчас, чтобы в будущем не оказаться в худшем положении.

Реакция чиновников США

На материал NBC News уже отреагировал госсекретарь США Марко Рубио. Он подчеркнул, что эта новость — фейк.

"Эта история — лишь очередной пример длительной серии полностью фейковых новостей, которые утверждают о расколе в администрации Трампа относительно того, как прекратить войну в Украине. Эти люди не просто ошибаются, они буквально все придумывают", — высказался Рубио.

Эту новость также прокомментировал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он назвал это ложью.

"СМИ лгут, чтобы сорвать повестку дня президента. Это действительно так просто", — написал он.

Напомним, ранее Дональд Трамп сделал заявление о сдаче территорий Украины. Он считает, что "Россия все равно их захватит".

В то же время СМИ заявили, что мирный план США базируется на российском документе. Это вызвало скептицизм среди американских чиновников.

США Украина война в Украине Россия мирный план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
