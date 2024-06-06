У США пояснили, що мав на увазі, коли говорив про неготовність України до вступу в НАТО

Прапор України і символ НАТО. Фото ілюстративне: Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент США Джо Байден не вірить, що Україна саме зараз готова до вступу в НАТО. Потрібен час, в майбутньому Київ зможе приєднатися до Альянсу.

Про це у середу, 5 червня, заявили у представництві США при НАТО, пише "Радіо Свобода".

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"Президент чітко дав зрозуміти, що майбутнє України в НАТО, що Сполучені Штати підтвердили на саміті у Вільнюсі разом з усіма іншими союзниками. Президент говорив про те, що він не вірить, що Україна зараз готова до членства в НАТО, про що він неодноразово заявляв раніше", — зазначили у місії США при НАТО.

Раніше американський президент Джо Байден заявив в інтерв'ю вашингтонському бюро TIME, що не готовий підтримати "НАТОвізацію" України.

Також у дипмісії США нагадали, що торік, під час саміту у Вільнюсі, Байден наголошував: членство України — це лише питання часу.

"Майбутнє України в НАТО. Як казав раніше президент, "я вірю, що Україна може туди потрапити і справа не в тому, чи варто їй приєднуватися, чи ні. Йдеться про те, коли вони зможуть приєднатися. І вони вступлять до НАТО". На саміті НАТО у Вільнюсі минулого року лідери Альянсу зробили кроки, щоб визнати прогрес, якого досягла Україна, водночас підкреслили необхідність подальших демократичних реформ для відповідності стандартам НАТО. Ця робота триває", — зазначили в дипмісії США.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден дав зрозуміти, що не підтримує вступ України до НАТО. Він заявив, що перешкодою цьому виступають чимало внутрішньодержавних чинників, зокрема — масштабна корупція. Водночас на саміті НАТО у Вашингтоні Україні буде надано пакет допомоги від Альянсу.