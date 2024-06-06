В США объяснили, что имел в виду, когда говорил о неготовности Украины к вступлению в НАТО

Флаг Украины и символ НАТО. Фото иллюстративное: Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент США Джо Байден не верит, что Украина сейчас готова к вступлению в НАТО. Нужно время, в будущем Киев сможет присоединиться к Североатлантическому союзу.

Об этом в среду, 5 июня, заявили в представительстве США при НАТО, пишет "Радио Свобода".

Читайте также:

В Украину верят, но пока не ждут в НАТО

"Президент четко дал понять, что будущее Украины в НАТО, что Соединенные Штаты подтвердили на саммите в Вильнюсе вместе со всеми другими союзниками. Президент говорил о том, что он не верит, что Украина сейчас готова к членству в НАТО, о чем он неоднократно заявлял раньше", — отметили в миссии США при НАТО.

Ранее американский президент Джо Байден заявил в интервью вашингтонскому бюро TIME, что не готов поддержать "НАТОвизацию" Украины.

Также в дипмиссии США напомнили, что в прошлом году, во время саммита в Вильнюсе, Байден подчеркивал: членство Украины — это вопрос времени.

"Будущее Украины в НАТО. Как говорил ранее президент, "я верю, что Украина может туда попасть и дело не в том, стоит ли ей присоединяться или нет. Речь идет о том, когда они смогут присоединиться. И они вступят в НАТО". На саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году лидеры Альянса сделали шаги, чтобы признать прогресс, достигнутый Украиной, в то же время подчеркнули необходимость дальнейших демократических реформ для соответствия стандартам НАТО. Эта работа продолжается", — отметили в дипмиссии США.

Напомним, Президент США Джо Байден дал понять, что не поддерживает вступление Украины в НАТО. Он заявил, что этому препятствует немало внутригосударственных факторов, в том числе масштабная коррупция. В то же время, на саммите НАТО-2024 в Вашингтоне Украине будет предоставлен пакет помощи от Альянса.