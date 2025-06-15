У міноборони США підтвердили, що забирали частину ППО з України для захисту Близького Сходу

Американська система ППО. Ілюстративне фото: Пентагон

У Міністерстві оборони США підтвердили інформацію Володимира Зеленського про те, що Штати таки забрали частину систем ППО з України. Це знадобилось для захисту Близького Сходу.

Про це в коментарі Fox News заявив голова Міноборони Піт Гегсет.

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За словами Гегсета, Білий дім дійсно зараз використовує всі можливості для "захисту людей по всьому світу". Він підтвердив, що США забрали з України частину ППО з протидії дронам для захисту Близького Сходу.

"Одне із запитань було таке: чи перемістили ми частину засобів протидії безпілотним літальним системам з України на Близький Схід. На що я відповів, що так", — заявив Піт Гегсет.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що США передали на Близький Схід 20 000 ракет, які мали бути для України.

Також ми розповідали про те, що лідер США порівняв війну між Росією та Україною з "дітьми, які б'ються в парку". Володимир Зеленський відреагував на це.