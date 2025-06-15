В минобороны США подтвердили, что забирали часть ПВО из Украины для защиты Ближнего Востока

Американская система ПВО. Иллюстративное фото: Пентагон

В Министерстве обороны США подтвердили информацию Владимира Зеленского о том, что Штаты таки забрали часть систем ПВО из Украины. Это понадобилось для защиты Ближнего Востока.

Об этом в комментарии Fox News заявил глава Минобороны Пит Хегсет.

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По словам Хегсета, Белый дом действительно сейчас использует все возможности для "защиты людей по всему миру". Он подтвердил, что США забрали из Украины часть ПВО по противодействию дронам для защиты Ближнего Востока.

"Один из вопросов был такой: переместили ли мы часть средств противодействия беспилотным летательным системам из Украины на Ближний Восток. На что я ответил, что да", — заявил Пит Хегсет.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что США передали на Ближний Восток 20 000 ракет, которые должны были быть для Украины.

Также мы рассказывали о том, что лидер США сравнил войну между Россией и Украиной с "детьми, которые дерутся в парке". Владимир Зеленский отреагировал на это.