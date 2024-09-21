Вибухи в Криму 21 вересня — що відомо

Вибух у тимчасово окупованому Криму. Фото архівне: соцмережі

У тимчасово окупованому Севастополі ввечері, 21 вересня, пролунали потужні вибухи. Внаслідок цього у місті зупинили громадський транспорт.

Про це повідомляє "Крымский ветер" у Telegram.

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Повідомляється, що у Севастополі та Бахчисараї працює росППО. У військових частинах на півострові оголошено тривогу.

Робота ППО в Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

Також вибухи лунають у селі Кам'янка, що у Курманському районі Криму.

"Севастополем кудись помчали машини швидкої допомоги", — йдеться у повідомленні.

Допис "Крымского ветра". Фото: скриншот

Нагадаємо, армійські російські сили в тимчасово окупованому Криму взялись проводити чергові фільтраційні заходи. Вони блокують цілі райони у містах і ретельно перевіряють мешканців.

Також російська окупаційна влада у тимчасово захопленому Криму затвердила вирок політичному в'язню Олександру Сізікову. Йому призначили 17 років за ґратами.