Вибухи в Криму 21 вересня — що відомо

У Севастополі пролунали гучні вибухи — у військових частинах оголосили тривогу
У тимчасово окупованому Севастополі ввечері, 21 вересня, пролунали потужні вибухи. Внаслідок цього у місті зупинили громадський транспорт.
Про це повідомляє "Крымский ветер" у Telegram.
Вибухи в Криму
Повідомляється, що у Севастополі та Бахчисараї працює росППО. У військових частинах на півострові оголошено тривогу.
Також вибухи лунають у селі Кам'янка, що у Курманському районі Криму.
"Севастополем кудись помчали машини швидкої допомоги", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, армійські російські сили в тимчасово окупованому Криму взялись проводити чергові фільтраційні заходи. Вони блокують цілі райони у містах і ретельно перевіряють мешканців.
Також російська окупаційна влада у тимчасово захопленому Криму затвердила вирок політичному в'язню Олександру Сізікову. Йому призначили 17 років за ґратами.
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