Взрывы в Крыму 21 сентября — что известно

В Севастополе раздались громкие взрывы — в воинских частях объявили тревогу
Во временно оккупированном Севастополе вечером, 21 сентября, прогремели мощные взрывы. В результате этого в городе остановили общественный транспорт.
Об этом сообщает "Крымский ветер" в Telegram.
Взрывы в Крыму
Сообщается, что в Севастополе и Бахчисарае работает росПВО. В военных частях на полуострове объявлена тревога.
Также взрывы раздаются в селе Каменка, что в Курманском районе Крыма.
"По Севастополю куда-то помчались машины скорой помощи", — говорится в сообщении.
Напомним, армейские российские силы во временно оккупированном Крыму принялись проводить очередные фильтрационные мероприятия. Они блокируют целые районы города и тщательно проверяют жителей.
Также российские оккупационные власти во временно захваченном Крыму утвердили приговор политическому заключенному Александру Сизикову. Ему назначили 17 лет за решеткой.
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