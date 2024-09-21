Взрывы в Крыму 21 сентября — что известно

Взрыв во временно оккупированном Крыму. Фото архивное: соцсети

Во временно оккупированном Севастополе вечером, 21 сентября, прогремели мощные взрывы. В результате этого в городе остановили общественный транспорт.

Об этом сообщает "Крымский ветер" в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Крыму

Сообщается, что в Севастополе и Бахчисарае работает росПВО. В военных частях на полуострове объявлена тревога.

Работа ПВО в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind

Также взрывы раздаются в селе Каменка, что в Курманском районе Крыма.

"По Севастополю куда-то помчались машины скорой помощи", — говорится в сообщении.

Пост "Крымского ветра". Фото: скриншот

Напомним, армейские российские силы во временно оккупированном Крыму принялись проводить очередные фильтрационные мероприятия. Они блокируют целые районы города и тщательно проверяют жителей.

Также российские оккупационные власти во временно захваченном Крыму утвердили приговор политическому заключенному Александру Сизикову. Ему назначили 17 лет за решеткой.