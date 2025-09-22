Відео
Головна Армія У Силах оборони запускають систему обліку військових "Імпульс"

У Силах оборони запускають систему обліку військових "Імпульс"

Дата публікації: 22 вересня 2025 11:36
Цифрова система Імпульс запрацює у Силах оборони України
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: пресслужба 93-ї ОМБр

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про запуск у Силах оборони нової цифрової системи обліку військових під назвою "Імпульс". Завдяки цьому Міністерство оборони зможе отримувати актуальну інформацію про кожного військовослужбовця, мати повну картину про історію призначень, а також полегшить формування звітів та проєктів наказів.

Про це Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

В Україні запрацює нова система обліку військових в е-форматі

"Імпульс" стала першою масовою ІКС тактичного рівня, яку планують розгорнути у кожній військовій частині. Завдяки системі командири отримають оперативний доступ до актуальної інформації про підлеглих, а вище керівництво зможе ухвалювати управлінські рішення, спираючись на чіткі та прозорі дані.

Першими нову технологію почали застосовувати підрозділи Десантно-штурмових військ. У найближчі тижні "Імпульс" розгорнуть і в Сухопутних військах, а також у новостворених корпусах.

Надалі планується інтеграція системи з іншими цифровими рішеннями, зокрема із застосунком для військових "Армія+" та Медичною інформаційною системою. Це має створити єдиний електронний простір для управління особовим складом та зменшити бюрократичний тиск на військовослужбовців. 

"Масштабуємо технологічні рішення в армії та ліквідуємо зайве бюрократичне навантаження на військовослужбовців. Робимо усе, аби воїни були зосереджені на головному — захисті України", — сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, також нещодавно у Міноборони повідомили про нову відстрочку, яку незабаром можна буде згенерувати у Резерв+.

Окрім того, у застосунку Резерв+ можна сплатити дев'ять типів штрафів

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
