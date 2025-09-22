Цифровая система Импульс заработает в Силах обороны Украины

Военнослужащие ВСУ. Фото: пресс-служба 93-й ОМБр

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил о запуске в Силах обороны новой цифровой системы учета военных под названием "Імпульс". Благодаря этому Министерство обороны сможет получать актуальную информацию о каждом военнослужащем, иметь полную картину об истории назначений, а также облегчит формирование отчетов и проектов приказов.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Telegram.

Реклама

Читайте также:

В Украине заработает новая система учета военных в е-формате

"Импульс" стала первой массовой ИКС тактического уровня, которую планируют развернуть в каждой воинской части. Благодаря системе командиры получат оперативный доступ к актуальной информации о подчиненных, а высшее руководство сможет принимать управленческие решения, опираясь на четкие и прозрачные данные.

Первыми новую технологию начали применять подразделения Десантно-штурмовых войск. В ближайшие недели "Импульс" развернут и в Сухопутных войсках, а также во вновь созданных корпусах.

В дальнейшем планируется интеграция системы с другими цифровыми решениями, в частности с приложением для военных "Армия+" и Медицинской информационной системой. Это должно создать единое электронное пространство для управления личным составом и уменьшить бюрократическое давление на военнослужащих.

"Масштабируем технологические решения в армии и ликвидируем лишнюю бюрократическую нагрузку на военнослужащих. Делаем все, чтобы воины были сосредоточены на главном — защите Украины", — сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, также недавно в Минобороны сообщили о новой отсрочке, которую вскоре можно будет сгенерировать в Резерв+.

Кроме того, в приложении Резерв+ можно оплатить девять типов штрафов.