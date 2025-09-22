Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Силах обороны запускают систему учета военных "Імпульс"

В Силах обороны запускают систему учета военных "Імпульс"

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 11:36
Цифровая система Импульс заработает в Силах обороны Украины
Военнослужащие ВСУ. Фото: пресс-служба 93-й ОМБр

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил о запуске в Силах обороны новой цифровой системы учета военных под названием "Імпульс". Благодаря этому Министерство обороны сможет получать актуальную информацию о каждом военнослужащем, иметь полную картину об истории назначений, а также облегчит формирование отчетов и проектов приказов.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Telegram.

Реклама
Читайте также:

В Украине заработает новая система учета военных в е-формате

"Импульс" стала первой массовой ИКС тактического уровня, которую планируют развернуть в каждой воинской части. Благодаря системе командиры получат оперативный доступ к актуальной информации о подчиненных, а высшее руководство сможет принимать управленческие решения, опираясь на четкие и прозрачные данные.

Первыми новую технологию начали применять подразделения Десантно-штурмовых войск. В ближайшие недели "Импульс" развернут и в Сухопутных войсках, а также во вновь созданных корпусах.

В дальнейшем планируется интеграция системы с другими цифровыми решениями, в частности с приложением для военных "Армия+" и Медицинской информационной системой. Это должно создать единое электронное пространство для управления личным составом и уменьшить бюрократическое давление на военнослужащих.

"Масштабируем технологические решения в армии и ликвидируем лишнюю бюрократическую нагрузку на военнослужащих. Делаем все, чтобы воины были сосредоточены на главном — защите Украины", — сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, также недавно в Минобороны сообщили о новой отсрочке, которую вскоре можно будет сгенерировать в Резерв+.

Кроме того, в приложении Резерв+ можно оплатить девять типов штрафов.

Минобороны ВСУ армия военный учет военнослужащие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации