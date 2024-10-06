Блогера "Тринадцятого" затримали у рідному місті

Російський окупант, блогер "Тринадцятий" (Єгор Гузенко). Фото: Скриншот

Під час святкування дня міста Новопавлівська, що у Ставропольському краї Росії, поліцією був затриманий "військблогер", боєць армії так званої "ДНР" та окупант Єгор Гузенко. В соцмережах та Telegram він відомий, як "Тринадцятий".

Про це повідомляють росЗМІ та антикремлівська агенція ASTRA.

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Офіціальної інформації щодо причин затримання Гузенка немає, але відомо, що він не один рік знаходився у розшуку після того, як порушив умови домашнього арешту. Він "втік на фронт".

Гузенко відомий тим, що підтримував ПВК "Вагнер", постійно критикував Кремль та "кадирівців". Причому не соромився робити свої заяви в образливій формі з використанням ненормативної лексики.

Наприклад, "Тринадцятий" говорив, що "зрадники сидять у Кремлі" і що Путін мав відправити свої війська на захоплення України ще у 2014 році.

Відомо, що Єгор Гузенко воював на Донбасі з 2014 року, а також у 2019 у Сирії. На момент початку війни в Україні був під домашнім арештом за те, що вистрілив чоловікові в обличчя світлошумовим патроном. У березні 2022 року він зрізав електронний браслет, домовився через знайомих у так званій "ДНР", що приїде до них, та втік на війну з Україною.

Нагадаємо, раніше в мережу потрапило відео, де російський солдат вбив свого пораненого товариша замість того, аби надати йому медичну допомогу.

Водночас в російському Дербенті завершилася активна фаза контртерористичної операції, де загинуло 10 людей, вісім з яких — російські поліцейські.