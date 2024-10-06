Блогера "Тринадцятого" затримали у рідному місті

У РФ затримали блогера окупантів "Тринадцятого" — постійно лаяв "кадирівців"
Під час святкування дня міста Новопавлівська, що у Ставропольському краї Росії, поліцією був затриманий "військблогер", боєць армії так званої "ДНР" та окупант Єгор Гузенко. В соцмережах та Telegram він відомий, як "Тринадцятий".
Про це повідомляють росЗМІ та антикремлівська агенція ASTRA.
За що затримали скандального окупанта
Офіціальної інформації щодо причин затримання Гузенка немає, але відомо, що він не один рік знаходився у розшуку після того, як порушив умови домашнього арешту. Він "втік на фронт".
Гузенко відомий тим, що підтримував ПВК "Вагнер", постійно критикував Кремль та "кадирівців". Причому не соромився робити свої заяви в образливій формі з використанням ненормативної лексики.
Наприклад, "Тринадцятий" говорив, що "зрадники сидять у Кремлі" і що Путін мав відправити свої війська на захоплення України ще у 2014 році.
Відомо, що Єгор Гузенко воював на Донбасі з 2014 року, а також у 2019 у Сирії. На момент початку війни в Україні був під домашнім арештом за те, що вистрілив чоловікові в обличчя світлошумовим патроном. У березні 2022 року він зрізав електронний браслет, домовився через знайомих у так званій "ДНР", що приїде до них, та втік на війну з Україною.
Нагадаємо, раніше в мережу потрапило відео, де російський солдат вбив свого пораненого товариша замість того, аби надати йому медичну допомогу.
Водночас в російському Дербенті завершилася активна фаза контртерористичної операції, де загинуло 10 людей, вісім з яких — російські поліцейські.
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