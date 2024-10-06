Блогера "Тринадцатого" задержали в родном городе

Российский оккупант, блоггер "Тринадцатый (Егор Гузенко). Фото: Скриншот

Во время празднования дня Новопавловска, что в Ставропольском крае России, полицией был задержан "военблогер", боец армии так называемой "ДНР" и оккупант Егор Гузенко. В соцсетях и Telegram он известен как "Тринадцатый".

Об этом сообщают РосСМИ и антикремлевское агентство ASTRA.

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Официальной информации о причинах задержания Гузенко нет, но известно, что он не один год находился в розыске после того, как нарушил условия домашнего ареста. Он "убежал на фронт".

Гузенко известен тем, что поддерживал ЧВК "Вагнер", постоянно критиковал Кремль и "кадыровцев". Причем не стеснялся делать свои заявления в оскорбительной форме с использованием ненормативной лексики.

Например, "Тринадцатый" говорил, что "изменники сидят в Кремле" и что Путин должен был отправить свои войска на захват Украины еще в 2014 году.

Известно, что Егор Гузенко воевал на Донбассе с 2014 года, а также в 2019 году в Сирии. На момент начала войны в Украине был под домашним арестом за то, что выстрелил мужчине в лицо светошумным патроном. В марте 2022 года он срезал электронный браслет, договорился со знакомыми в так называемой "ДНР" и сбежал на войну с Украиной.

Напомним, ранее в сеть попало видео, где российский солдат убил своего раненого товарища вместо того, чтобы оказать ему медицинскую помощь.

В то же время в российском Дербенте завершилась активная фаза контртеррористической операции, где погибли 10 человек, восемь из которых — российские полицейские.