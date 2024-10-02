Під Москвою знайшли застреленим "ексміністра ЛНР" Завізєнова

Костянтин Завізєнов. Фото: росЗМІ

Під Москвою у власному будинку знайшли так званого "міністра палива та енергетики" так званої ЛНР Костянтина Завізєнова. Неповнолітній син заперечує, що батько хотів накласти на себе руки.

Про це повідомляє опозиційний Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

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Що стверджує син Завізєнова та слідчі

Як інформує цей Telegram-канал, тіло "ексміністра ЛНР" знайшли в Істринському районі, а результатом смерті стало поранення в голову. Джерело каналу повідомило, що слідчі розглядають варіант самогубства на тлі розлучення з дружиною.

Неповнолітній син стверджує, що батько не мав подібного наміру, а навпаки — збирався на полювання. Завізєнов начебто планував поїхати спати в готель, а на ранок забрати рушниці та їхати на Камчатку.

З іншого боку, у слідства є стисле повідомлення "Прощавай", яке він розіслав ще десять днів тому багатьом близьким та знайомим, але самогубства тоді не вчинив.

Костянтин Завізєнов є громадянином РФ, який працював в департаментах Міненерго Росії та в "Росенергоатомі".

У серпні 2022 року його призначили "міністром" з енергетики на окупованій території Луганської області, але вже через рік він звільнився посилаючись на необхідність "догляду за дружиною".

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти почали втягувати дітей у війну проти України.

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