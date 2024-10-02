Под Москвой нашли застреленным "экс-министра ЛНР" Завизенова

В РФ якобы застрелился "министр" так называемой ЛНР — что говорят свидетели и следователи
Под Москвой в собственном доме обнаружили так называемого "министра топлива и энергетики" так называемой ЛНР Константина Завизенова. Несовершеннолетний сын отрицает, что отец хотел покончить с собой.
Об этом сообщает оппозиционный Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
Что утверждает сын Завизенова и следователи
Как сообщает Telegram-канал, тело "эксминистра ЛНР" нашли в Истринском районе, а результатом смерти стало ранение в голову. Источник канала сообщил, что следователи рассматривают вариант самоубийства на фоне развода с женой.
Несовершеннолетний сын утверждает, что отец не имел подобного умысла, а наоборот собирался на охоту. Завизенов вроде бы планировал поехать спать в гостиницу, а к утру забрать ружья и ехать на Камчатку.
С другой стороны, у следствия есть краткое сообщение "Прощай", которое он разослал еще десять дней назад многим близким и знакомым, но самоубийства тогда не совершил.
Константин Завизенов является гражданином РФ, работавшим в департаментах Минэнерго России и в "Росэнергоатоме".
В августе 2022 года его назначили "министром" по энергетике на оккупированной территории Луганской области, но уже через год он уволился ссылаясь на необходимость "ухода за женой".
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