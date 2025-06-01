Кремль готує росіян до тривалої війни в Україні, — ISW

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Кремль продовжує готувати російське суспільство та оборонну промисловість до тривалої війни в Україні. Також росіяни, ймовірно, планують війну з країнами НАТО.

Про це пише ISW.

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Продовження війни в Україні

30 травня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який дозволяє уряду Росії позбавляти прав акціонерів оборонних промислових підприємств. Це буде можливим у разі, якщо підприємство не виконує державні оборонні замовлення під час воєнного стану.

Аналітики пояснили, що указ дозволяє міністерству промисловості та торгівлі Росії призначати керуючу компанію, яка буде єдиним виконавчим органом підприємства, аби виконувати договірні зобов'язання перед урядом. Він стосується цивільних авіаційних і суднобудівних компаній, військових розробницьких і виробничих компаній, а також урядових субпідрядників.

Таким чином, Путін, ймовірно, створює правові умови, які дозволять конфісковувати елементи російської економіки та оборонної промисловості, якщо Кремль введе повний воєнний стан, щоб перевести країну на повноцінний воєнний режим.

В ISW зазначили, що Кремль готує російське суспільство та економіку до тривалої війни в Україні. Це свідчить про те, що Росія не зацікавлена в проведенні добросовісних переговорів для досягнення дипломатичного врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, 2 червня у Стамбулі може відбутися другий раунд переговорів України та Росії. Однак Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі точно невідомо, чи приїдуть представники РФ.

А речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у разі досягнення результатів під час перемовин "може йтися і про контакти на найвищому рівні".