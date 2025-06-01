Кремль готовит россиян к длительной войне в Украине, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Кремль продолжает готовить российское общество и оборонную промышленность к длительной войне в Украине. Также россияне, вероятно, планируют войну со странами НАТО.

Об этом пишет ISW.

Реклама

Читайте также:

Продолжение войны в Украине

30 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который позволяет правительству России лишать прав акционеров оборонных промышленных предприятий. Это будет возможным в случае, если предприятие не выполняет государственные оборонные заказы во время военного положения.

Аналитики пояснили, что указ позволяет министерству промышленности и торговли России назначать управляющую компанию, которая будет единственным исполнительным органом предприятия, чтобы выполнять договорные обязательства перед правительством. Он касается гражданских авиационных и судостроительных компаний, военных разработчиков и производственных компаний, а также правительственных субподрядчиков.

Таким образом, Путин, вероятно, создает правовые условия, которые позволят конфисковывать элементы российской экономики и оборонной промышленности, если Кремль введет полное военное положение, чтобы перевести страну на полноценный военный режим.

В ISW отметили, что Кремль готовит российское общество и экономику к длительной войне в Украине. Это свидетельствует о том, что Россия не заинтересована в проведении добросовестных переговоров для достижения дипломатического урегулирования войны в Украине.

Напомним, 2 июня в Стамбуле может состояться второй раунд переговоров Украины и России. Однако Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что пока точно неизвестно, приедут ли представители РФ.

А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае достижения результатов во время переговоров "может идти речь и о контактах на самом высоком уровне".