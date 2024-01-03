У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

Працівники ТЦК. Фото: УНІАН

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Тим часом у Верховній Раді розглядають звільнення від мобілізації (бронювання) військовозобов'язаних, які отримують велику зарплату.

Про це пише Forbes.

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Кого можуть звільнити від бронювання

Зазначається, що на сьогодні отримати бронювання можуть лише працівники підприємств зі статусом "критично важливих". Зокрема, влада розглядає можливість додаткового критерію — обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб з офіційної зарплати чи доходу.

Один із співрозмовників розповів виданню про цифри, які обговорювали на нараді у Мінцифри 28 грудня.

Одна з пропозицій, які прозвучали — автоматичне бронювання від мобілізації у разі, якщо фізособи платять мінімально певну суму ПДФО на місяць. Йдеться наразі про 6000 грн на місяць, що відповідає близько 33 400 грн окладу (26 900 грн зарплати на руки, оскільки працівник також платить 1 5% військового збору). Крім того, ще 22% від розміру окладу має сплатити роботодавець як єдиний соціальний внесок.

"Також звучала пропозиція – поріг офіційної зарплати (оклад) від 35 000 грн., що майже відповідає першому варіанту", — йдеться у повідомленні.

Отримати бронювання може також співробітник, за якого роботодавець сплачує близько 14 500 грн. ЄСВ (відповідає окладу 66 000 грн.).

"Бронювання здійснюється через синхронізацію державних реєстрів. Йдеться про "Оберіг" (зареєстровані військовозобов'язані) та інформацію про сплату податків. Якщо військовозобов'язаний платить ПДФО у потрібному обсязі і у нього все гаразд з документами, в "Оберіг" генерується QR-код про бронювання. Він діє 45 днів", — йдеться у статті.

Відповідну пропозицію можуть розглянути після ухвалення проєкту про мобілізацію.

Нагадаємо, на Буковині планують посилити оголошену в Україні загальну мобілізацію. Повідомляється, що рішення про посилення мобілізаційних заходів в Чернівецькій області вже підписав голова ОВА Руслан Запаранюк.