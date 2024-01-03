В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

Работники ТЦК. Фото: УНИАН

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Тем временем у Верховной Раде рассматривают освобождение от мобилизации (бронирования) военнообязанных, получающих большую зарплату.

Об этом пишет Forbes.

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Кого могут освободить от бронирования

Отмечается, что на сегодняшний день получить бронирование могут только работники предприятий со статусом "критически важных". В частности, власти рассматривают возможность дополнительного критерия — объем уплаченных в бюджет налогов на доходы физических лиц с официальной зарплаты или дохода.

Один из собеседников рассказал изданию о цифрах, обсуждавшихся на совещании в Минцифре 28 декабря.

Одно из прозвучавших предложений — автоматическое бронирование от мобилизации в случае, если физлица платят минимально определенную сумму НДФЛ в месяц. Речь идет о 6000 грн в месяц, что соответствует около 33 400 грн оклада (26 900 грн зарплаты на руки, поскольку работник также платит 1 5% военного сбора). Кроме того, еще 22% от размера оклада должен уплатить работодатель как единый социальный взнос.

"Также звучало предложение — порог официальной зарплаты (оклад) от 35 000 грн., что почти соответствует первому варианту" , — говорится в сообщении.

Получить бронирование может также сотрудник, за которого работодатель платит около 14500 грн. ЕСВ (соответствует окладу 66 000 грн.).

"Бронирование осуществляется через синхронизацию государственных реестров. Речь идет об "Обереге" (зарегистрированы военнообязанные) и информации об уплате налогов. Если военнообязанный платит НДФЛ в нужном объеме и у него все в порядке с документами, в "Обереге" генерируется QR-код о бронировании. Он действует 45 дней", — говорится в статье.

Соответствующее предложение может быть рассмотрено при принятии проекта о мобилизации.

Напомним, на Буковине планируют усилить объявленную в Украине общую мобилизацию. Сообщается, что решение об усилении мобилизационных мер в Черновицкой области уже подписал глава ОВА Руслан Запаранюк.