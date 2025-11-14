Відео
Головна Армія У Повітряних силах ЗСУ назвали критичні потреби України у війні

У Повітряних силах ЗСУ назвали критичні потреби України у війні

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 17:33
Оновлено: 17:50
Україні критично бракує дронів-перехоплювачів і операторів ППО
Юрій Ігнат. Фото: Суспільне

В Україні триває масштабне розширення дронових підрозділів протиповітряної оборони. Проте їх і досі бракує.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі програми День.LIVE

Україні критично бракує дронів-перехоплювачів і операторів ППО

За словами Ігната, країна відчуває нестачу всіх засобів ППО — від американських систем Patriot до вітчизняних дронів-перехоплювачів.

Ігнат повідомив, що наразі у Повітряних силах створено новий рід — командування зенітних дронів, яке спеціалізується на знищенні ударних безпілотників типу "Шахед". У регіонах формують додаткові штатні підрозділи та активно набирають операторів.

Він наголосив, що процес масштабування триває, адже попит на сучасні дронові засоби перехоплення лише зростає. Саме тому Повітряні сили закликають усіх охочих долучатися до підрозділів. Оператором або штурманом наведення може стати кожен, хто звернеться за контактами, оприлюдненими на офіційній сторінці ПС ЗСУ у Facebook.

Нагадаємо, що Одещина для посилення повітряного захисту регіону отримала від нідерландських волонтерів легкий літак Як-52, який тепер патрулює небо й допомагає перехоплювати безпілотники.

Раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський провів зустріч із представниками країн-партнерів при НАТО, під час якої обговорив із ними зміцнення енергосистеми та ППО.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
