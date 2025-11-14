Юрий Игнат. Фото: Суспільне

В Украине продолжается масштабное расширение дроновых подразделений противовоздушной обороны. Однако их до сих пор не хватает.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире программы День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Украине критически не хватает дронов-перехватчиков и операторов ПВО

По словам Игната, страна испытывает недостаток всех средств ПВО — от американских систем Patriot до отечественных дронов-перехватчиков.

Игнат сообщил, что сейчас в Воздушных силах создан новый род — командование зенитных дронов, которое специализируется на уничтожении ударных беспилотников типа "Шахед". В регионах формируют дополнительные штатные подразделения и активно набирают операторов.

Он подчеркнул, что процесс масштабирования продолжается, ведь спрос на современные дроновые средства перехвата только растет. Именно поэтому Воздушные силы призывают всех желающих участвовать в подразделениях. Оператором или штурманом наведения может стать каждый, кто обратится по контактам, обнародованным на официальной странице ВС ВСУ в Facebook.

Напомним, что Одесская область для усиления воздушной защиты региона получила от нидерландских волонтеров легкий самолет Як-52, который теперь патрулирует небо и помогает перехватывать беспилотники.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский провел встречу с представителями стран-партнеров при НАТО, во время которой обсудил с ними укрепление энергосистемы и ПВО.