Україна
Армія У Повітряних силах розкрили, чи можуть ЗСУ збивати реактивні КАБи

У Повітряних силах розкрили, чи можуть ЗСУ збивати реактивні КАБи

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 23:00
Оновлено: 23:20
Чи можуть ЗСУ збивати реактивні КАБи - дані Ігната
Юрій Ігнат. Фото: Facebook Юрія Ігната

Російські війська використовують керовані авіабомби з реактивним прискорювачем для ударів по території України. Однак українська протиповітряна оборона здатна їх перехоплювати.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час ефіру "Суспільне. Студія".

Читайте також:

Чи можуть ЗСУ збивати реактивні КАБи

Він повідомив, що керовані авіабомби з реактивним двигуном уже досягають Одеської, Миколаївської та Полтавської областей. За словами Ігната, російські війська використовують їх поки що поодиноко, намагаючись таким чином перевірити ефективність та реакцію українських Сил оборони.

Зокрема, коментуючи нещодавній удар Росії по Одеській області, військовослужбовець наголосив, що такі бомби не становлять значної загрози, оскільки їх можуть успішно перехоплювати українські засоби протиповітряної оборони.

"Це та сама бомба, випущена з літака Су-34: за параметрами польоту вона схожа на крилату ракету, тому її можна перехоплювати засобами протиповітряної оборони. Учора Повітряне командування "Південь" підтвердило перехоплення двох таких керованих авіабомб зі збільшеною дальністю; який саме це тип — встановлять фахівці. Падіння третьої бомби зафіксували на відкритій ділянці території без наслідків", — сказав Ігнат.

Він закликав не нагнітати напругу, підкресливши, що ворог активно використовує авіаційні засоби ураження та постійно вдосконалює їх. Водночас Україна спільно з міжнародними партнерами також розвиває власні оборонні технології.

Ігнат зазначив, що війна створює умови для модернізації як оборонного, так і наступального озброєння.

Нагадаємо, що спільний центр НАТО-Україна проводить випробування системи протидії керованим авіабомбам окупантів РФ. Вже є гарні результати, які були отримані на полігоні у Франції.

До цього стало відомо, що армія РФ стала активніше застосовувати цю зброю і напередодні вперше скинула ці бомби на Одещину.

обстріли війна в Україні Юрій Ігнат Повітряні сили КАБ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
