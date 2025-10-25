Могут ли ВСУ сбивать реактивные КАБы - данные Игната

Юрий Игнат. Фото: Facebook Юрия Игната

Российские войска используют управляемые авиабомбы с реактивным ускорителем для ударов по территории Украины. Однако украинская противовоздушная оборона способна их перехватывать.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время эфира "Суспільне. Студія".

Реклама

Читайте также:

Могут ли ВСУ сбивать реактивные КАБы

Он сообщил, что управляемые авиабомбы с реактивным двигателем уже достигают Одесской, Николаевской и Полтавской областей. По словам Игната, российские войска используют их пока одиночно, пытаясь таким образом проверить эффективность и реакцию украинских Сил обороны.

В частности, комментируя недавний удар России по Одесской области, военнослужащий отметил, что такие бомбы не представляют значительной угрозы, поскольку их могут успешно перехватывать украинские средства противовоздушной обороны.

"Это та самая бомба, выпущенная из самолета Су-34: по параметрам полета она похожа на крылатую ракету, поэтому ее можно перехватывать средствами противовоздушной обороны. Вчера Воздушное командование "Юг" подтвердило перехват двух таких управляемых авиабомб с увеличенной дальностью; какой именно это тип — установят специалисты. Падение третьей бомбы зафиксировали на открытом участке территории без последствий", — сказал Игнат.

Он призвал не нагнетать напряжение, подчеркнув, что враг активно использует авиационные средства поражения и постоянно совершенствует их. В то же время Украина совместно с международными партнерами также развивает собственные оборонные технологии.

Игнат отметил, что война создает условия для модернизации как оборонительного, так и наступательного вооружения.

Напомним, что совместный центр НАТО-Украина проводит испытания системы противодействия управляемым авиабомбам оккупантов РФ. Уже есть хорошие результаты, которые были получены на полигоне во Франции.

До этого стало известно, что армия РФ стала активнее применять это оружие и накануне впервые сбросила эти бомбы на Одесскую область.