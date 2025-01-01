Українські військові показали збиття російських дронів у новорічну ніч

Українські військові. Фото: "Суспільне"

Російські окупанти у новорічну ніч знову атакували Україну. Вони запускали ударні безпілотники типу Shahed. Українські воїни відбивали повітряний напад загарбників.

У Повітряних силах ЗСУ показали збиття російських безпілотників у новорічну ніч.

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Збиття російських "шахедів"

На відео можна побачити, як мобільні вогневі групи збивали російські дрони.

Збиття російських "шахедів". Фото: скриншот

Вони працювали по ворожих цілях на східному напрямку.

Нагадаємо, окупанти 1 січня атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.

Згодом керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що ворог атакував будинки в центрі столиці щонайменше чотирма "шахедами".