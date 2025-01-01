Українські військові показали збиття російських дронів у новорічну ніч

У Повітряних силах показали збиття "шахедів" у новорічну ніч
Російські окупанти у новорічну ніч знову атакували Україну. Вони запускали ударні безпілотники типу Shahed. Українські воїни відбивали повітряний напад загарбників.
У Повітряних силах ЗСУ показали збиття російських безпілотників у новорічну ніч.
Збиття російських "шахедів"
На відео можна побачити, як мобільні вогневі групи збивали російські дрони.
Вони працювали по ворожих цілях на східному напрямку.
Нагадаємо, окупанти 1 січня атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.
Згодом керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що ворог атакував будинки в центрі столиці щонайменше чотирма "шахедами".
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