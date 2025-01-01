Украинские военные показали сбивание российских дронов в новогоднюю ночь

В Воздушных силах показали сбивание "шахедов" в новогоднюю ночь
Российские оккупанты в новогоднюю ночь снова атаковали Украину. Они запускали ударные беспилотники типа Shahed. Украинские воины отражали воздушное нападение захватчиков.
В Воздушных силах ВСУ показали сбитие российских беспилотников в новогоднюю ночь.
Сбитие российских "шахедов"
На видео можно увидеть, как мобильные огневые группы сбивали российские дроны.
Они работали по вражеским целям на восточном направлении.
Напомним, оккупанты 1 января атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате обстрела погибли два человека.
Впоследствии руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что враг атаковал дома в центре столицы по меньшей мере четырьмя "шахедами".
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