Удар Орєшніка по Україні — у Повітряних силах підтвердили атаку

У ніч на 9 січня, починаючи з вечора 8 січня, російські війська здійснили масштабний комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України. Під час цієї атаки Росія вдруге застосувала ракету типу "Орєшнік" — балістичну ракету середньої дальності, запуск якої було зафіксовано з полігону Капустин Яр в Астраханській області РФ. Цю ракету раніше вже використовували по Дніпру у 2024 році.

Про це стало відомо зі звіту Повітряних сил ЗСУ.

Основним напрямком повітряного нападу стала Київська область. За даними Повітряних Сил, радіотехнічні підрозділи виявили загалом 278 засобів повітряного нападу. Серед них було 36 ракет різних типів і 242 безпілотники.

Під час нічної атаки російські війська загалом використали 242 ударні безпілотники типу Shahed, "Гербера" та інших типів. Запуски дронів здійснювалися з території Курської, Орловської, Брянської областей, районів Міллерово та Приморсько-Ахтарська в РФ, а також з Чауди й Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим і з району Донецька. Близько 150 із цих безпілотників були "Шахедами".

Крім того, російські війська випустили 13 балістичних ракет Іскандер-М і С-400 з території Брянської області РФ, 22 крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, а також одну балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", що стало другим випадком її застосування проти України.

Станом на 09:00 силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 244 повітряні цілі. Зокрема, знищено 226 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших типів, 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 і 10 крилатих ракет "Калібр".

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попри це, збити усі запущені цілі не вдалося. Було зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників. Попадання цілей сталися на 19 локаціях.

Нагадаємо, у Львові та в межах області пролунали потужні вибухи в ніч проти 9 січня. Тоді з'явилося припущення, що вибухи сталися внаслідок удару ракети "Орєшнік", адже повітряну тривогу оголошували саме через загрозу його застосування.

Водночас на Львівщині виникли проблеми з газопостачанням у населеному пункті Рудно, проте мер Львова заперечив, що сталася аварія через ракетний удар.

Додамо, що у грудні президент Володимир Зеленський заявляв, що у Білорусі розмістили російський ракетний комплекс "Орєшнік".

Водночас у Києві та в області масові руйнування та є постраждалі через масовану атаку.