Удар Орешника по Украине — в Воздушных силах подтвердили атаку

Иллюстративная фотография с пусковой установкой российских баллистических ракет. Фото: росСМИ

В ночь на 9 января, начиная с вечера 8 января, российские войска осуществили масштабный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Во время этой атаки Россия во второй раз применила ракету типа "Орешник" — баллистическую ракету средней дальности, запуск которой был зафиксирован с полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ. Эту ракету ранее уже использовали по Днепру в 2024 году.

Об этом стало известно из отчета Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Последствия массированного удара по Украине в ночь на 9 января

Основным направлением воздушного нападения стала Киевская область. По данным Воздушных Сил, радиотехнические подразделения обнаружили всего 278 средств воздушного нападения. Среди них было 36 ракет различных типов и 242 беспилотника.

Во время ночной атаки российские войска в целом использовали 242 ударных беспилотника типа Shahed, "Гербера" и других типов. Запуски дронов осуществлялись с территории Курской, Орловской, Брянской областей, районов Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из Чауды и Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым и из района Донецка. Около 150 из этих беспилотников были "Шахедами".

Кроме того, российские войска выпустили 13 баллистических ракет Искандер-М и С-400 с территории Брянской области РФ, 22 крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, а также одну баллистическую ракету средней дальности "Орешник", что стало вторым случаем ее применения против Украины.

По состоянию на 09:00 силами противовоздушной обороны было сбито или подавлено 244 воздушные цели. В частности, уничтожено 226 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других типов, 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 10 крылатых ракет "Калибр".

Статистика сбитых целей. Фото: ВС ВСУ

Отражение воздушного нападения обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Несмотря на это, сбить все запущенные цели не удалось. Было зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных беспилотников. Попадание целей произошли на 19 локациях.

Напомним, во Львове и в пределах области прогремели мощные взрывы в ночь на 9 января. Тогда появилось предположение, что взрывы произошли в результате удара ракеты "Орешник", ведь воздушную тревогу объявляли именно из-за угрозы его применения.

В то же время на Львовщине возникли проблемы с газоснабжением в населенном пункте Рудно, однако мэр Львова отрицал, что произошла авария из-за ракетного удара.

Добавим, что в декабре президент Владимир Зеленский заявлял, что в Беларуси разместили российский ракетный комплекс "Орешник".

В то же время в Киеве и в области массовые разрушения и есть пострадавшие из-за массированной атаки.