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У Полтаві представники ТЦК намагалися повторно вручити чоловіку повістку — деталі скандалу

24 березня 2024 17:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Полтаві представники ТЦК намагалися повторно вручити чоловіку повістку — деталі скандалу
Конфлікт між представником ТЦК та чоловіком. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Полтаві сталася сварка та штовханина за участі представників територіального центру комплектування. Вони намагалися вручити місцевому чоловікові повторну повістку. 

Відео конфлікту публікують місцеві ЗМІ у неділю, 24 березня.

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За даними місцевих ЗМІ, конфлікт стався на Центральному ринку. Коли ситуація загострилася, люди спробували викликали поліцію. Правоохоронці відповіли, що вже мають заяву про агресивну поведінку чоловіка щодо військових. 

Що заявили в поліції

Поліція Полтави з’ясовує обставини конфлікту між місцевим мешканцем та військовими.

"До поліції Полтави близько 09:20 надійшло повідомлення від працівників Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що по вул. Шевченка виник конфлікт між представниками ТЦК та громадянином, який поводив себе агресивно по відношенню до військових", — йдеться у повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Після спілкування з усіма учасниками інциденту конфлікт було врегульовано. У поліції зазначили, що особа правопорушника встановлена. Ним виявився 45-річний місцевий чоловік. Наразі з ним працюють правоохоронці.

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Допис поліції Полтавщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, у мікрорайоні "Левада" в Полтаві між двома чоловіками стався конфлікт, який переріс у побиття. За даними поліції, військовий, який приїхав додому зі служби, приревнував місцевого мешканця до своєї дружини. 

Також у Житомирі прямо посеред міста чоловік з кулаками накинувся на працівника ТЦК. Наразі встановлено особу нападника. За фактом хуліганських дій стосовно військовослужбовця ТЦК та СП поліція відкрила кримінальне провадження.

українці
поліція
конфлікт
Полтава
мобілізація
повістки
ТЦК та СП

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