Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В Полтаве представители ТЦК пытались повторно вручить мужчине повестку — детали скандала arrow

В Полтаве представители ТЦК пытались повторно вручить мужчине повестку — детали скандала

24 марта 2024 17:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Полтаве представители ТЦК пытались повторно вручить мужчине повестку — детали скандала
Конфликт между представителем ТЦК и мужчиной. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Полтаве произошла ссора и потасовка с участием представителей территориального центра комплектования. Они пытались вручить местному мужчине повторную повестку. 

Видео конфликта публикуют местные СМИ в воскресенье, 24 марта.

Читайте также:

Скандальное вручение повестки в Полтаве

По данным местных СМИ, конфликт произошел на Центральном рынке. Когда ситуация обострилась, люди попытались вызвать полицию. Правоохранители ответили, что уже имеют заявление об агрессивном поведении мужчины в отношении военных.

Что заявили в полиции

Полиция Полтавы устанавливает обстоятельства конфликта между местным жителем и военными.

"В полицию Полтавы около 09:20 поступило сообщение от работников Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, что по ул. Шевченко возник конфликт между представителями ТЦК и гражданином, который вел себя агрессивно по отношению к военным", — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. После общения со всеми участниками инцидента конфликт был урегулирован. В полиции отметили, что личность правонарушителя установлена. Им оказался 45-летний местный мужчина. Сейчас с ним работают правоохранители.

null
Пост полиции Полтавщины. Фото: скриншот

Напомним, в микрорайоне "Левада" в Полтаве между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в избиение. По данным полиции, приехавший домой со службы военный приревновал местного жителя к своей жене.

Также в Житомире прямо посреди города мужчина с кулаками набросился на работника ТЦК. В настоящее время установлена личность нападающего. По факту хулиганских действий в отношении военнослужащих ТЦК и СП полиция открыла уголовное производство.

украинцы
полиция
конфликт
Полтава
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом