В Полтаве представители ТЦК пытались повторно вручить мужчине повестку — детали скандала

Конфликт между представителем ТЦК и мужчиной. Фото: скриншот с видео

В Полтаве произошла ссора и потасовка с участием представителей территориального центра комплектования. Они пытались вручить местному мужчине повторную повестку.

Видео конфликта публикуют местные СМИ в воскресенье, 24 марта.

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По данным местных СМИ, конфликт произошел на Центральном рынке. Когда ситуация обострилась, люди попытались вызвать полицию. Правоохранители ответили, что уже имеют заявление об агрессивном поведении мужчины в отношении военных.

Что заявили в полиции

Полиция Полтавы устанавливает обстоятельства конфликта между местным жителем и военными.

"В полицию Полтавы около 09:20 поступило сообщение от работников Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, что по ул. Шевченко возник конфликт между представителями ТЦК и гражданином, который вел себя агрессивно по отношению к военным", — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. После общения со всеми участниками инцидента конфликт был урегулирован. В полиции отметили, что личность правонарушителя установлена. Им оказался 45-летний местный мужчина. Сейчас с ним работают правоохранители.

Пост полиции Полтавщины. Фото: скриншот

Напомним, в микрорайоне "Левада" в Полтаве между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в избиение. По данным полиции, приехавший домой со службы военный приревновал местного жителя к своей жене.

Также в Житомире прямо посреди города мужчина с кулаками набросился на работника ТЦК. В настоящее время установлена личность нападающего. По факту хулиганских действий в отношении военнослужащих ТЦК и СП полиция открыла уголовное производство.