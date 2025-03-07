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У Польщі зробили заяву щодо відправки своїх військ в Україну

7 березня 2025 11:23
Карина Приходько - Редактор
Миротворці в Україні — Польща не хоче відправляти своїх бійців
Заступник міністра нацоборони Польщі Павел Залевський. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Польща хоче бути членом Коаліції добровольців, але не хоче відправляти свої війська в Україну. Поляки мають свій кордон з РФ і Білоруссю і мають зберігати там військову присутність.

Про це повідомив заступник міністра нацоборони Польщі Павел Залевський під час Форуму "Роль Польщі в оборонній війні України проти Москви", передає кореспондент Новини.LIVE.

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Залевський зазначив, що поляки мають свій кордон з РФ і Білоруссю, тож їхні війська необхідні, щоб не робити прикордонні території вразливими. Водночас Польща може допомогти Україні в забезпеченні логістики та інфраструктури. 

"Коли ми говоримо про ці сфери, це також може бути основою для місії повітряної безпеки хоча б для частини України, щоб гарантувати безпольотну зону", — зазначив він. 

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів, що Україна не отримувала від партнерів офіційних пропозицій щодо введення миротворчих контингентів. У разі такого сценарію наша країна готова працювати.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон підтвердив можливість введення миротворців в Україну. Він заявив, що це можливо після підписання миру.

Польща Європа військові безпека війна в Україні
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