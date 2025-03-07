Миротворцы в Украине — Польша не хочет отправлять своих бойцов

Заместитель министра нацобороны Польши Павел Залевский. Фото: скриншот видео

Польша хочет быть членом Коалиции добровольцев, но не хочет отправлять свои войска в Украину. У поляков есть своя граница с РФ и Беларусью, и они должны сохранять там военное присутствие.

Об этом сообщил заместитель министра нацобороны Польши Павел Залевский во время Форума "Роль Польши в оборонительной войне Украины против Москвы", передает корреспондент Новини.LIVE.

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Залевский отметил, что у поляков есть своя граница с РФ и Беларусью, поэтому их войска необходимы, чтобы не делать приграничные территории уязвимыми. В то же время Польша может помочь Украине в обеспечении логистики и инфраструктуры.

"Когда мы говорим об этих сферах, это также может быть основой для миссии воздушной безопасности хотя бы для части Украины, чтобы гарантировать бесполетную зону", — отметил он.

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль ответил, что Украина не получала от партнеров официальных предложений о введении миротворческих контингентов. В случае такого сценария наша страна готова работать.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил возможность введения миротворцев в Украину. Он заявил, что это возможно после подписания мира.