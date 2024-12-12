Польські війська в Україні - що відомо про відправку

Прем'єр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент Франції Емманюель Макрон заявили про відсутність планів відправки польських військ до України. Ідея могла бути спрямована на створення додаткових гарантій безпеки для України.

Про це вони сказали під час спільної пресконференції у четвер, 12 грудня, повідомляє Polsat News.

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Офіційна позиція Польщі щодо відправки своїх військ в Україну

Туск наголосив, що рішення щодо дій Польщі ухвалюються виключно у Варшаві.

"На даний момент ми не плануємо подібних дій", – зазначив прем’єр, прагнучи припинити спекуляції з цього приводу.

Позиція Франції щодо відправки польських військ в Україну

Макрон підтвердив, що безпека України є невід’ємною складовою безпеки Європи. Він наголосив, що Київ повинен самостійно визначати свої безпекові пріоритети. Французький лідер також підтримав необхідність надання Україні гарантій безпеки для протидії можливій загрозі з боку Росії.

Відправка польських військ в Україну — що відомо

Раніше польське видання Rzeczpospolita повідомляло, що Макрон обговорює потенційну європейську миротворчу місію в Україні.

Маршалок нижньої палати польського парламенту Шимон Головня заявив, що участь Польщі у миротворчій місії можлива лише в межах НАТО. За його словами, такий формат забезпечить надійні міжнародні гарантії й уникнення односторонніх рішень.

Раніше ми повідомили, що у польському місті Шецині на різдвяному ярмарку стався скандал. Причиною конфлікту стало те, що в одній із яток працювали проросійські монахині з Білорусі.

Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав ділянку кордону з Росією, де побудували фортифікаційні укріплення "Східний щит". Він наголосив, що відчув себе у безпеці.