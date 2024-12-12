Польские войска в Украине - что известно об отправке

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили об отсутствии планов отправки польских войск в Украину. Идея могла быть направлена на создание дополнительных гарантий безопасности Украины.

Об этом они сказали во время совместной пресс-конференции в четверг, 12 декабря, сообщает Polsat News.

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Официальная позиция Польши по отправке своих войск в Украину

Туск подчеркнул, что решения по действиям Польши принимаются исключительно в Варшаве.

"На данный момент мы не планируем подобных действий", — отметил премьер, стремясь прекратить спекуляции на этот счет.

Позиция Франции по отправке польских войск в Украину

Макрон подтвердил, что безопасность Украины является неотъемлемой составляющей безопасности Европы. Он подчеркнул, что Киев должен самостоятельно определять свои приоритеты безопасности. Французский лидер также поддержал необходимость предоставления Украине гарантий безопасности для противодействия возможной угрозе России.

Отправка польских войск в Украину – что известно

Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщало, что Макрон обсуждает потенциальную европейскую миротворческую миссию в Украине.

Маршалок нижней палаты польского парламента Шимон Головня заявил, что участие Польши в миротворческой миссии возможно только в рамках НАТО. По его словам, такой формат обеспечит надежные международные гарантии и избегание односторонних решений.

Ранее мы сообщили, что в польском городе Шецине на рождественской ярмарке произошел скандал. Причиной конфликта стало то, что в одном из лотков работали пророссийские монахини из Беларуси.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск посетил участок границы с Россией, где построили фортификационные укрепления "Восточный щит". Он отметил, что почувствовал себя в безопасности.