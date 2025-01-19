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У Павлограді прогримів вибух — що відомо

19 січня 2025 18:27
Чекарьова Марія - редактор
Що відомо про вибух у Павлограді ввечері 19 січня 2025 року
Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Чекарьова Марія - редактор

Вибух пролунав у Павлограді зараз, увечері в неділю, 19 січня. У Дніпропетровській області триває повітряна тривога.

Повітряні сили ЗС України повідомляли про активність ворожої тактичної авіації.

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Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗС України

Що відомо про вибух у Павлограді ввечері 19 січня 2025 року

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 18:08. Незадовго до цього військові попереджали про активність авіації на північно-східному та південному напрямках, а також загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Вибух пролунав у Павлограді близько 18:21. Представники ОВА та міської влади поки що не надавали коментарі щодо наслідків цієї атаки.

Де ще ввечері 19 січня оголосили повітряну тривогу

Повітряна тривога ввечері 19 січня 2025 року
Карта повітряних тривог станом на 18:27 19 січня

Станом на 18:27 повітряна тривога, крім Дніпропетровської області, триває ще у восьми регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області.

Нагадаємо, під час балістичної атаки на Київ уранці 18 січня зазнав пошкоджень McDonald's. Йдеться про заклад громадського харчування на станції "Лук'янівській".

Також ми повідомляли, що внаслідок ракетного удару, якого РФ завдала по Запоріжжю вранці 18 січня, постраждали люди. Станом на вечір 18 січня було відомо про загиблого і десяток травмованих, однак о 23:32 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість потерпілих зросла до 12.

вибух Дніпропетровська область повітряна тривога війна в Україні Павлоград

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