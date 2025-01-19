Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Взрыв прогремел в Павлограде сейчас, вечером в воскресенье, 19 января. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные силы ВС Украины сообщали об активности вражеской тактической авиации.

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Скриншот сообщения Воздушных сил ВС Украины

Что известно о взрыве в Павлограде вечером 19 января 2025 года

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 18:08. Незадолго до этого военные предупреждали об активности авиации на северо-восточном и южном направлениях, а также об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Взрыв прогремел в Павлограде около 18:21. Представители ОВА и городских властей пока не давали комментарии относительно последствий этой атаки.

Где еще вечером 19 января объявили воздушную тревогу

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:27 19 января

По состоянию на 18:27 воздушная тревога, кроме Днепропетровской области, продолжается еще в восьми регионах. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская области.

Напомним, во время баллистической атаки на Киев утром 18 января получил повреждения McDonald's. Речь идет о заведении общественного питания на станции "Лукьяновская".

Также мы сообщали, что в результате ракетного удара, который РФ нанесла по Запорожью утром 18 января, пострадали люди. По состоянию на вечер 18 января было известно о погибшем и десятке травмированных, однако в 23:32 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до 12.