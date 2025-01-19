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В Павлограде прогремел взрыв — что известно

19 января 2025 18:27
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Что известно о взрыве в Павлограде вечером 19 января 2025 года
Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: depositphotos.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Взрыв прогремел в Павлограде сейчас, вечером в воскресенье, 19 января. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные силы ВС Украины сообщали об активности вражеской тактической авиации.

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Скриншот сообщения Воздушных сил ВС Украины

Что известно о взрыве в Павлограде вечером 19 января 2025 года

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 18:08. Незадолго до этого военные предупреждали об активности авиации на северо-восточном и южном направлениях, а также об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Взрыв прогремел в Павлограде около 18:21. Представители ОВА и городских властей пока не давали комментарии относительно последствий этой атаки.

Где еще вечером 19 января объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вечером 19 января 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 18:27 19 января

По состоянию на 18:27 воздушная тревога, кроме Днепропетровской области, продолжается еще в восьми регионах. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская области.

Напомним, во время баллистической атаки на Киев утром 18 января получил повреждения McDonald's. Речь идет о заведении общественного питания на станции "Лукьяновская".

Также мы сообщали, что в результате ракетного удара, который РФ нанесла по Запорожью утром 18 января, пострадали люди. По состоянию на вечер 18 января было известно о погибшем и десятке травмированных, однако в 23:32 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до 12.

взрыв Днепропетровская область воздушная тревога война в Украине Павлоград

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