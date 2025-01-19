В Павлограде прогремел взрыв — что известно
Взрыв прогремел в Павлограде сейчас, вечером в воскресенье, 19 января. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.
Воздушные силы ВС Украины сообщали об активности вражеской тактической авиации.
Что известно о взрыве в Павлограде вечером 19 января 2025 года
Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 18:08. Незадолго до этого военные предупреждали об активности авиации на северо-восточном и южном направлениях, а также об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Взрыв прогремел в Павлограде около 18:21. Представители ОВА и городских властей пока не давали комментарии относительно последствий этой атаки.
Где еще вечером 19 января объявили воздушную тревогу
По состоянию на 18:27 воздушная тревога, кроме Днепропетровской области, продолжается еще в восьми регионах. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская области.
Напомним, во время баллистической атаки на Киев утром 18 января получил повреждения McDonald's. Речь идет о заведении общественного питания на станции "Лукьяновская".
Также мы сообщали, что в результате ракетного удара, который РФ нанесла по Запорожью утром 18 января, пострадали люди. По состоянию на вечер 18 января было известно о погибшем и десятке травмированных, однако в 23:32 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до 12.
Читайте Новини.LIVE!