Миротворці в Україні — що про це кажуть у Німеччині

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: depositphotos.com

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина, ймовірно, відіграватиме значну роль у забезпеченні майбутнього перемир'я між Україною та Росією, якщо таке буде досягнуто. Однак він наголосив, що наразі занадто рано говорити про формування миротворчих сил чи умови їхнього розміщення.

Про це у вівторок, 17 грудня, повідомляє Reuters.

Читайте також:

Що сказав Пісторіус про перемир'я в Україні

За його словами, західне співтовариство, партнери по НАТО, а також ООН та Європейський Союз повинні будуть обговорити, як забезпечити мир і дотримання умов припинення вогню, якщо воно буде досягнуто. Німеччина як найбільша економіка Європи, ймовірно, відіграватиме одну з ключових ролей у цьому процесі.

Пісторіус підкреслив, що роль Німеччини залежатиме від умов і положень перемир'я, а також мандату потенційних миротворчих сил. Ключова умова, за його словами, щоб і Україна, і Росія прийняли цей мандат.

Міністр оборони зазначив, що наразі більше запитань, ніж відповідей, і тому робити остаточні прогнози поки що неможливо.

"Зараз немає ані переговорів, ані припинення вогню, тому говорити про конкретні рішення ще зарано", — додав Пісторіус.

Нагадаємо, російський корабель обстріляв німецький гелікоптер сигнальними боєприпасами. Це сталося у Балтійському морі, коли гвинтокрил Бундесверу виконував розвідувальну місію.

Російський генерал Валерій Герасимов таємно телефонував голові Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзу Брауну. Під час розмови йшлося про питання безпеки та війну в Україні.