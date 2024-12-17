Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Німеччині назвали умову для розміщення миротворців в Україні arrow

У Німеччині назвали умову для розміщення миротворців в Україні

17 грудня 2024 23:59
Катерина Османська - Редактор
Миротворці в Україні — що про це кажуть у Німеччині
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: depositphotos.com
Катерина Османська - Редактор

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина, ймовірно, відіграватиме значну роль у забезпеченні майбутнього перемир'я між Україною та Росією, якщо таке буде досягнуто. Однак він наголосив, що наразі занадто рано говорити про формування миротворчих сил чи умови їхнього розміщення.  

Про це у вівторок, 17 грудня, повідомляє Reuters.

Читайте також:

Що сказав Пісторіус про перемир'я в Україні

За його словами, західне співтовариство, партнери по НАТО, а також ООН та Європейський Союз повинні будуть обговорити, як забезпечити мир і дотримання умов припинення вогню, якщо воно буде досягнуто. Німеччина як найбільша економіка Європи, ймовірно, відіграватиме одну з ключових ролей у цьому процесі.  

Пісторіус підкреслив, що роль Німеччини залежатиме від умов і положень перемир'я, а також мандату потенційних миротворчих сил. Ключова умова, за його словами, щоб і Україна, і Росія прийняли цей мандат.  

Міністр оборони зазначив, що наразі більше запитань, ніж відповідей, і тому робити остаточні прогнози поки що неможливо.

"Зараз немає ані переговорів, ані припинення вогню, тому говорити про конкретні рішення ще зарано", — додав Пісторіус.  

Нагадаємо, російський корабель обстріляв німецький гелікоптер сигнальними боєприпасами. Це сталося у Балтійському морі, коли гвинтокрил Бундесверу виконував розвідувальну місію.

Російський генерал Валерій Герасимов таємно телефонував голові Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзу Брауну. Під час розмови йшлося про питання безпеки та війну в Україні.

ЗСУ перемир'я світ Борис Пісторіус війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 На Харківщині солдат не підкорився командиру — рішення суду

01:30 Яка зараз ситуація з "бусифікацією" — омбудсман навів статистику

00:50 Чи готова РФ до переговорів і на що здатен санкційний тиск ЄС

00:34 Мудрик найняв юристів, які врятували Погба від завершення кар'єри

00:30 Бронювання у 2025 році — чого чекати аграріям

17 грудня 2024

23:59 У Німеччині назвали умову для розміщення миротворців в Україні

23:57 Трамп знає, що заморожування війни небезпечне, — Зеленський

23:36 Дві третини німців проти передачі Taurus — експерт назвав причину

23:32 Спецпредставник Трампа приїде до Києва — названо дату

23:14 Це досвід для світу — Зеленський про центр протезування у Львові

01:32 На Харківщині солдат не підкорився командиру — рішення суду

01:30 Яка зараз ситуація з "бусифікацією" — омбудсман навів статистику

00:50 Чи готова РФ до переговорів і на що здатен санкційний тиск ЄС

00:34 Мудрик найняв юристів, які врятували Погба від завершення кар'єри

00:30 Бронювання у 2025 році — чого чекати аграріям

17 грудня 2024

23:59 У Німеччині назвали умову для розміщення миротворців в Україні

23:57 Трамп знає, що заморожування війни небезпечне, — Зеленський

23:36 Дві третини німців проти передачі Taurus — експерт назвав причину

23:32 Спецпредставник Трампа приїде до Києва — названо дату

23:14 Це досвід для світу — Зеленський про центр протезування у Львові

Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

23:04 Нардепка назвала проблему, яка впливає на громади Київщини

Text

21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії в метро у Києві

Text

19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Text

17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Text

11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям