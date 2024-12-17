Миротворцы в Украине — что об этом говорят в Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: depositphotos.com

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия, вероятно, будет играть значительную роль в обеспечении предстоящего перемирия между Украиной и Россией, если это будет достигнуто. Однако он подчеркнул, что слишком рано говорить о формировании миротворческих сил или условиях их размещения.

Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает Reuters.

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По его словам, западное сообщество, партнеры по НАТО, а также ООН и Европейский Союз должны будут обсудить, как обеспечить мир и соблюдение условий прекращения огня, если оно будет достигнуто. Германия как крупнейшая экономика Европы, вероятно, будет играть одну из ключевых ролей в этом процессе.

Писториус подчеркнул, что роль Германии будет зависеть от условий и положений перемирия, а также мандата потенциальных миротворческих сил. Ключевое условие, по его словам, чтобы и Украина, и Россия приняли этот мандат.

Министр обороны отметил, что сейчас больше вопросов, чем ответов, и поэтому делать окончательные прогнозы пока невозможно.

"Сейчас нет ни переговоров, ни прекращения огня, поэтому говорить о конкретных решениях еще рано", — добавил Писториус.

Напомним, российский корабль обстрелял немецкий вертолет сигнальными боеприпасами. Это произошло в Балтийском море, когда вертолет Бундесвера выполнял разведывательную миссию.

Российский генерал Валерий Герасимов тайно звонил по телефону главе Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну. Во время разговора речь шла о безопасности и войне в Украине.