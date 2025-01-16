Росія не готується до завершення війни в Україні, — НАТО

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер. Фото: скриншот з відео

Голова Військового комітету Північноатлантичного Альянсу адмірал Роб Бауер заявив, що немає ніяких ознак, що Росія готується до миру. Тому країни НАТО мають посилювати підтримку України.

Про це він сказав під час пресконференції в Брюсселі у четвер, 16 січня.

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На думку Бауера, НАТО має відповісти Росії на відсутність бажання припинити війну в Україні, бо це має глобальні наслідки. Зокрема, Росія поставила економіку на військові рейки та тісніше почала співпрацювати з Китаєм, Іраном та КНДР.

"Це вимагає об'єднаної та сильної відповіді. Саме тому вкладаємо більше зусиль у військову співпрацю та обмін знаннями й досвідом із нашими партнерами", — вважає він.

Адмірал Роб Бауер повідомив, що в засіданні Військового комітету вперше взяли участь начальники генштабів 26 країн-партнерів НАТО і ЄС. Вони мали тривалу розмову з головкомом ЗСУ Олександром Сирським, під час якої підтвердили свої наміри допомагати Україні в наступні роки.

Нагадаємо, голова МЗС Нідерландів під час візиту до Києва оголосив про фінансову допомогу на 27 мільйонів євро, яку використають на ремонт та захист енергооб'єктів України.

А голова МЗС Андрій Сибіга наголосив на необхідності посилювати санкційний тиск на Росію, оскільки її економіка вже почала відчувати наслідки деяких обмежень.