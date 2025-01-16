Россия не готовится к завершению войны в Украине, — НАТО

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Фото: скриншот с видео

Глава Военного комитета Североатлантического Альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что нет никаких признаков, что Россия готовится к миру. Поэтому страны НАТО должны усиливать поддержку Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 16 января.

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Ответ России от НАТО

По мнению Бауэра, НАТО должно ответить России на отсутствие желания прекратить войну в Украине, потому что это имеет глобальные последствия. В частности, Россия поставила экономику на военные рельсы и теснее начала сотрудничать с Китаем, Ираном и КНДР.

"Это требует объединенного и сильного ответа. Именно поэтому вкладываем больше усилий в военное сотрудничество и обмен знаниями и опытом с нашими партнерами", — считает он.

Адмирал Роб Бауэр сообщил, что в заседании Военного комитета впервые приняли участие начальники генштабов 26 стран-партнеров НАТО и ЕС. Они имели длительную беседу с главкомом ВСУ Александром Сырским, во время которой подтвердили свои намерения помогать Украине в последующие годы.

Напомним, глава МИД Нидерландов во время визита в Киев объявил о финансовой помощи на 27 миллионов евро, которую используют на ремонт и защиту энергообъектов Украины.

А глава МИД Андрей Сибига отметил необходимость усиливать санкционное давление на Россию, поскольку ее экономика уже начала ощущать последствия некоторых ограничений.